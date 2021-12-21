Строительство нового терминала в аэропорту Благовещенска завершат в 2025 году

ТАСС, 21 декабря. Компания "АБС Благовещенск" (совместное предприятие УК "Аэропорты Регионов" и "Новапорт Холдинг"), которая занимается реконструкцией аэропорта Игнатьево в Благовещенске, планирует завершить строительство нового пассажирского терминала в 2025 году. Об этом во вторник сообщается на сайте правительства Амурской области.

"АБС Благовещенск" разрабатывает проектную документацию для модернизации аэропорта: строительства нового пассажирского терминала с пропускной способностью не менее 600 пассажиров в час, нового грузового терминала мощностью не менее 6 тыс. тонн грузов в год и сопутствующей инфраструктуры. Завершение строительства нового пассажирского терминала и его ввод эксплуатацию запланированы на 2025 год", - говорится в сообщении.

Новый пассажирский терминал будет оснащен тремя телетрапами и бизнес-залом. Рядом с аэровокзалом запланировано расширение парковочной зоны до 600 парковочных мест. Всего "АБС Благовещенск" вложит в реконструкцию не менее 7 млрд рублей. Компании уже перешло операционное управление аэропортом, которое включает в себя наземное обслуживание самолетов, поддержание технической готовности аэропорта, обслуживание пассажиров.

Международный аэропорт Благовещенск (Игнатьево) имени Н. Н. Муравьева-Амурского - аэропорт федерального значения в 15 км к северо-западу от Благовещенска, в 3,5 км от государственной границы с Китаем, обеспечивает воздушное сообщение с городами Дальнего Востока, Сибири и Москвой.