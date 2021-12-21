В Красноярском крае планируют реализовать 70 инвестиционных проектов до 2030 года

НОВОСИБИРСК, 21 декабря. /ТАСС/. Комплексному инвестиционному проекту (КИП) "Енисейская Сибирь" в Красноярском крае потребуются 70 тыс. специалистов. Об этом сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС заместитель руководителя Агентства труда и занятости населения Красноярского края Сергей Селюнин.

"Порядка 70 инвестиционных проектов до 2030 года будет реализовано в Красноярском крае. Достаточно серьезная кадровая потребность у нас заявляется в КИП "Енисейская Сибирь". Только по территории Красноярского края планируется кадровая потребность на уровне 70 тыс. специалистов", - сказал Селюнин.

По его словам, дефицит специалистов может возникнуть в нефтегазовой, углепромышленной, горнодобывающих отраслях. "Правильный вопрос - откуда брать специалистов. Безусловно, приоритет - это жители Красноярского края. Приоритет - доводить их до тех компетенций, тех квалификаций, которые требуются работодателям, и трудоустраивать их на эти крупные инвестиционные проекты", - сказал он.

КИП "Енисейская Сибирь", объединяющий реализацию нацпроектов в Хакасии, Туве и Красноярском крае, инициировали в конце 2017 года. В феврале 2018 года идею создания поддержал президент России Владимир Путин. В апреле 2018 года регионы подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта. Губернатор Красноярского края Александр Усс оценивает объем инвестиций в реализацию проектов на территории всех трех регионов до 2027 года в 2,5 трлн рублей.