Трафик на платных трассах "Автодора" в 2021 году вырос в среднем на 35%

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Интенсивность движения по платным участкам трасс "Автодора", по предварительным данным, в текущем году выросла в среднем на 35%, сообщил журналистам глава госкомпании Вячеслав Петушенко. По его словам, на трассе М-11 "Нева" наблюдается еженедельный прирост.

"У нас нет ни одной трассы, где бы у нас снижение трафика было. Причем на трассе М-11 каждую неделю идет прирост. Если так в среднем, я думаю, процентов на 30, наверное, прирост есть. На 35%", - уточнил Петушенко.

По данным на официальном сайте госкомпании, показатель интенсивности проезда по подотчетным платным трассам, учитывающий среднее количество проезжающих по участку за сутки автомобилей, за 10 месяцев 2021 года вырос на 10%.

При этом число проездов через пункты взимания платы и рамки "Свободного потока" на платных участках федеральных дорог, находящихся в доверительном управлении госкомпании, за 10 месяцев увеличилось на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 30% по сравнению со всем 2020 годом.

Протяженность участков автодорог в доверительном управлении ГК "Автодор" составляет 3,77 тыс. км, 1,8 тыс. км из них - платные.