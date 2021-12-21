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Индекс РТС в начале основной сессии вырос на 0,88%

Индекс РТС в начале основной сессии вырос на 0,88%, до 1571,27 пункта - данные торгов.

Судоверфь "Звезда" в 2024 году удвоит кадровый резерв
В настоящее время на заводе работают около 5 тысяч человек
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