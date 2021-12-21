Лондон назвал условия разработки новых месторождений в Северном море

ЛОНДОН, 21 декабря. /ТАСС/. Правительство Великобритании обнародовало возможные условия освоения новых нефтегазовых месторождений в Северном море "для сокращения зависимости от импорта" с учетом совместимости с курсом в области климатических изменений. Об этом сообщает во вторник газета The Times.

При рассмотрении вопроса о выдаче лицензий на разработку месторождений Лондон будет учитывать баланс между внутренним производством и импортом. Великобритания последовательно "работает над сокращением потребления нефти и газа, и ожидается, что она не будет производить больше, чем потребляет", отмечается в правительственном консультативном документе.

При этом его авторы указывают, что вовсе не очевидно, что шаги Соединенного Королевства, которое "может продемонстрировать лидерство в области [борьбы] с климатическими изменениями", "окажут какое-либо влияние на других производителей". "Со временем это, безусловно, [приведет] к увеличению Великобританией импорта [энергоресурсов], особенно газа, - подчеркивают эксперты. - Это может увеличить общие глобальные выбросы (в зависимости от источника)".

Условия включают также оценку прогресса нефтегазовых компаний в сокращении производственных выбросов и разработке таких технологий, как улавливание и хранение углерода и производство водорода.

По словам замминистра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грега Хэндса, "контрольные точки совместимости с [борьбой против изменения] климата" помогут обеспечить будущее жизненно важной сферы экономики Великобритании, поскольку "создается больше возможностей для зеленых рабочих мест и инвестиций по всей стране".

Как заявил ранее изданию один из самых успешных предпринимателей Шотландии в нефтегазовой области сэр Ян Вуд, углеводороды будут необходимы для удовлетворения потребностей в энергоресурсах по крайней мере до 2060 года, а преждевременное прекращение операций поставит под угрозу до 100 тыс. рабочих мест.