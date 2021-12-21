Объем средств для экономического восстановления Сирии оценили в $600-800 млрд

НУР-СУЛТАН, 21 декабря. /ТАСС/. Объем средств, необходимых для социально-экономического восстановления Сирии, оценивается в $600-800 млрд. Об этом заявил во вторник журналистам специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Страна лежит в руинах. По некоторым оценкам, это $600 млрд, по другим - $800, а может и гораздо больше. У сирийского правительства после 11 лет вооруженного противостояния с террористами финансовые ресурсы достаточно исчерпаны. Без действенной помощи со стороны мирового сообщества справиться с этой ситуацией будет очень тяжело", - сказал он.

Лаврентьев также выразил надежду, что проекты по поставкам газа по трубопроводу из Египта в Ливан через сирийскую территорию и электроэнергии из Иордании в Ливан через Сирию будут реализованы.

17-я международная встреча по Сирии в астанинском формате проходит 21-22 декабря в столице Казахстана. Как ожидается, участники консультаций обсудят перспективы работы сирийского Конституционного комитета в Женеве, нынешнюю обстановку в Сирии, задачи по поддержанию спокойствия в зонах деэскалации во исполнение ранее достигнутых соглашений в рамках астанинского процесса. В ходе встречи запланировано проведение заседания рабочей группы по насильственно удерживаемым лицам с участием стран-гарантов, а также ООН и Международного комитета Красного Креста.