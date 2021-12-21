Пушков считает, что устанавливаемые IT-платформами правила сообщества находятся вне закона

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Так называемые правила сообщества, которые устанавливают зарубежные IT-платформы, в том числе Google, Facebook и Twitter, - надуманная концепция для продвижения идеологического контента, которая находится вне закона. Об этом во вторник заявил председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, выступая на конференции "Три десятилетия российского медийного законодательства: итоги и перспективы".

По словам Пушкова, на видеохостинге YouTube остаются заблокированными 24 российских ресурса, в Facebook - 13, в Instagram - восемь, в Twitter - четыре, на площадке Google - один. "Мы называем это фактами цензуры российских материалов, - сказал Пушков. - Мы исходим из того, что на территории РФ должны действовать наши законы, а не так называемые правила сообщества, на которые ссылаются владельцы и руководители глобальных интернет-компаний".

"На мой взгляд вообще нужно объявить тезис "правила сообщества" вне закона. Он и находится вне закона, потому что правила сообщества - это абсолютно произвольный набор идеологических, ценностных и политических критериев", - сказал сенатор. По его мнению, подобные правила используются глобальными интернет-компаниями для продвижения "нужного им политического и идеологического контента". При этом при формировании этих правил "никаких опросов пользователей не было".

"Правила сообщества - это абсолютно надуманная концепция оруэлловского типа, которая прикрывает решения узкой группы людей", - резюмировал Пушков.

Глава комиссии СФ при этом заметил, что в работе по удалению запрещенного в РФ контента с интернет-площадок "есть прогресс". Так, в 2017 году количество таких материалов составляло 25-26 тыс. "Сейчас Facebook - 2 тыс., Google - 2,5 тыс. неудаленных материалов, Twitter - 761 материал. Здесь есть прогресс, это результат работы Роскомнадзора, это результаты единственной технологической меры, которая была применена пока только к Twitter. В мае был замедлен трафик фото и видеоматериалов", - заключил сенатор.