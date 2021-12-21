В PGNiG заявили, что "Газпром" выполняет свои контрактные обязательства

ВАРШАВА, 21 декабря. /ТАСС/. Российский "Газпром" выполняет свои обязательства по поставкам газа в Польшу. Об этом во вторник сообщил агентству Reuters руководитель пресс-службы польской нефтегазовой компании PGNiG Радослав Казимерский.

"Что касается контрактных обязательств, контракт выполняется, - сказал он. - У нас нет возражений".

Заявление представителя PGNiG было сделано в связи с тем, что физический поток газа по газопроводу Ямал - Европа в Германию остановился из-за отказа "Газпрома" накануне бронировать мощности прокачки на вторник. При этом реверсные поставки в обратном направлении в Польшу пока также не начались.

"Газпром" начал снижать объем бронирования транзита газа по газопроводу Ямал - Европа с пятницы - на аукционе "на день вперед" "Газпром" тогда также не бронировал мощности, но на внутридневных торгах заказал прокачку в объеме 26,8 млн куб. м против 31,4 млн куб. м в предыдущие дни. Затем мощности прокачки последовательно снизились до 5,2 млн куб. метров в субботу, 4,2 млн куб. м в воскресенье и 3,8 млн куб. м в понедельник.