Промпредприятия Удмуртии в 2022 году реализуют 10 крупных проектов на 6 млрд рублей

ТАСС, 21 декабря. Промышленные предприятия Удмуртии в 2022 году планируют реализовать не менее 10 крупных инвестиционных проектов с вложениями в 6 млрд рублей и созданием в перспективе более 1,5 тыс. рабочих мест, сообщил глава региона Александр Бречалов во время ежегодного доклада в Госсовете республики.

Бречалов отметил, что доля промышленности Удмуртии в ВРП составляет более 48%. "В 2022 году наши предприятия планируют реализовать не менее 10 крупных инвестиционных проектов, общий объем инвестиций составит более 6 млрд рублей с перспективой создания более 1,5 тыс. новых рабочих мест", - сказал глава региона.

Так, по его словам, ИЭМЗ "Купол" создаст промышленный комплекс по производству импортозамещающих климатических систем, общий объем инвестиций оценивается в 1 млрд 570 млн рублей. В городе Сарапул планируют создать промышленный технопарк, специализирующийся на тепловой технике, инвестиции в проект составят 1,1 млрд рублей. Ижевский концерн "Аксион" продолжит реализацию проекта по производству медицинской техники с инвестициями в 2 млрд рублей.

Бречалов также отметил, что на долю оборонно-промышленного комплекса приходится около 12% отгруженной промышленной продукции, при этом доля продукции гражданского назначения уже сейчас достигла 32%. "Это выше целевых показателей", - пояснил глава республики.

По его словам, в двух ТОСЭР - "Сарапул" и "Глазов" - уже располагается почти 40 резидентов. "В 2022 году у нас очень амбициозные цели, планируется привлечь 6 млрд 648 млн рублей инвестиций и создать более 3 тыс. новых рабочих мест", - сказал Бречалов.