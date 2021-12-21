В Кабардино-Балкарии урожай зерновых превысил уровень 2020 года на 10%

НАЛЬЧИК, 21 декабря. /ТАСС/. Валовой сбор зерновых и зернобобовых в Кабардино-Балкарии превысил 1,3 млн тонн в 2021 году, что на 10% больше, чем годом ранее, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе министерства сельского хозяйства республики.

"В Кабардино-Балкарии в текущем году, по предварительным данным, валовой сбор зерновых и зернобобовых составил 1,320 млн тонн, или 110% к уровню 2020 года. Основу урожая составляет зерно кукурузы. Впервые в республике валовой сбор зерна кукурузы превысил 1 млн тонн, что составляет 105% к прошлому году", - говорится в сообщении.

Урожайность кукурузы на зерно в 2021 году также превысила прошлогоднюю и достигла в среднем 71 ц/га. "Этому способствует целенаправленная работа по улучшению культуры земледелия, в частности, использование качественных семян, правильная обработка почвы и тщательный уход за посевами, развитие мелиорации, рациональное использование удобрений, использование высокопроизводительной техники, выполнение всех агротехнических мероприятий в оптимальные сроки. Ежегодно увеличиваются площади повторных посевов, когда с одной площади пашни земледельцы собирают два урожая, а соответственно увеличиваются валовые сборы зерновых", - пояснил министр сельского хозяйства региона Хасан Сижажев.

По его словам производство зерна является одним из основных направлений сельскохозяйственной отрасли Кабардино-Балкарии и аграрии не намерены останавливаться на достигнутом.