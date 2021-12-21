Segezha Group увеличила долю в проекте "Сегежа Запад"

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Segezha Group выкупила у АФК "Система" 50% долю в проекте "Сегежа Запад" за номинальную стоимость. Об этом сообщили в пресс-службе компании во вторник.

"Segezha Group сообщает о выкупе доли АФК "Система" в проекте "Сегежа Запад" в размере 50% за номинальную стоимость. В результате сделки доля Segezha Group в капитале "Сегежа Запад" составила 100%", - говорится в сообщении.

Уточняется, что проект "Сегежа Запад" нацелен на строительство нового современного целлюлозно-бумажного промышленного комплекса в Карелии мощностью 1,5 млн тонн целлюлозы в год. В настоящее время проведены работы по базовому инжинирингу оборудования, завершается проектирование. Инвестиции в проект будут привлекаться в форме проектного финансирования на базе отдельной компании и с привлечением финансовых партнеров.

Segezha Group - один из крупнейших российских лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. В состав холдинга входят российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. География представительств группы охватывает 12 государств, включая Россию, продукция реализуется в более чем 100 странах. Компания занимает первое место в России по производству бумаги для многослойных мешков, выпуску промышленных бумажных мешков и пиломатериалов.