Аксенов сообщил, что завод "Море" в Крыму обеспечен заказами на 2022 год на 100%

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 декабря. /ТАСС/. Судостроительный завод "Море" в Феодосии обеспечен заказами на 2022 год практически на 100%, сообщил во вторник на своей странице во "ВКонтакте" глава Крыма Сергей Аксенов.

В июне 2019 сообщалось о риске потери заводом заказов по линии ОПК после 2022 года, что требовало специальных мер для поиска контрактов. В июле 2020 года Владимир Путин пообещал, что предприятия оборонно-промышленного комплекса в Крыму будут загружаться заказами со стороны государства.

"Мной было подготовлено обращение и доклад Владимиру Владимировичу по ситуации с судостроительным заводом "Море" в Феодосии. Результат - принято решение о загрузке предприятия практически под 100% на следующий год, за что благодарю нашего лидера", - написал Аксенов.

Феодосийский судостроительный завод "Море" сейчас принадлежит Ростеху. Завод производит скоростные катера типа "Сарган", многофункциональные водолазные суда, катера-бонопостановщики, а также в кооперации с "Вымпелом" - суда на подводных крыльях "Комета". В сентябре сообщалось, что на заводе "Море" в Феодосии ведется строительство нескольких корветов проекта 22800 (шифр "Каракурт"). Предполагается, что достройка кораблей будет проводиться на заводе "Пелла".