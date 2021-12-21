Алиханов: Литва не должна закрывать транзит белорусских товаров в Калининград

КАЛИНИНГРАД, 21 декабря. /ТАСС/. Власти Калининградской области рассчитывают, что Литва не будет ограничивать транзит белорусских товаров в Калининградскую область и учтет экономические интересы российского региона. Такое мнение высказал журналистам во вторник губернатор области Антон Алиханов.

"Тот законопроект [об ограничении на транзит товаров из Белоруссии], который разработан в Литве и сейчас будет рассматриваться Сеймом, он все-таки носит рамочный характер и многое оставляет на усмотрение литовского правительства. На наш взгляд, если они не хотят возить калийные удобрения через тот же клайпедский порт, это их право. Но лишать нас возможности покупать товары, которые либо мы здесь транзитно переваливаем, либо здесь потребляем, нельзя", - сказал Алиханов.

Он добавил, что "свобода транзита является обязательством для всех стран - членов ВТО, которой Литва также является". По словам Алиханова, вопрос поставок товаров из Белоруссии является важным для экономики региона. "Если говорить про строительную отрасль, то порядка 30% товарного бетона поставляется у нас белорусского производства. Для нас вопрос того, что это может привести к удорожанию строительства, это неприемлемо", - отметил губернатор.

По словам главы региона, областные власти "довели свою озабоченность" до МИД России, Минтранса, посольства России в Литве и диппредставительства Литвы в России. Губернатор отметил, что надеется на то, что в Литве учтут интересы Калининградской области.

Ранее агентство Бэ-эн-эс сообщило, что министерство транспорта и коммуникаций Литвы подготовило законопроект, который запрещает транзит товаров из Белоруссии. В нем содержится предложение правительству и Сейму Литвы наложить санкции на импортируемую из Белоруссии, закупаемую напрямую или поставляемую косвенно из этой страны продукцию. По данным СМИ, реализация этой меры предотвратит транзит удобрений белорусской компании "Беларуськалий" через территорию Литвы. В МИД Белоруссии 20 декабря сообщили, что законопроект создает условия для запрета транзита любых белорусских товаров.