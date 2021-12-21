Транзитный грузопоток по Северному морскому пути превысил показатели 2020 года на 59%

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Транзитный грузопоток по Северному морскому пути (СМП) превысил показатели 2020 года на 59%. Об во вторник сообщила дирекция СМП Росатома со ссылкой на данные Общественного совета Севморпути.

По состоянию на середину декабря 2021 года, по СМП транзитом прошло 92 судна, говорится в сообщении. Из них 13 - под российским флагом и 79 - под иностранными. Транзитный грузопоток по СМП составил более 2 млн тонн, что на 59% выше аналогичного показателя 2020 года. Основной перевозимый груз в восточном направлении - сырье: железорудный концентрат, древесина и уголь. В западном направлении преобладали генеральные грузы, в том числе контейнеризированные. Железной руды и концентрата было перевезено около 1,4 млн тонн. Самое крупное транзитное судно, прошедшее к настоящему моменту по СМП, - сухогруз водоизмещением в груженном состоянии - 118 тыс. тонн. В 2020 году это был нефтяной танкер - 105 тыс. тонн.

Лидерами по перевозкам по СМП среди иностранцев стали суда немецких судоходных компаний, совершившие 22 рейса. Норвежские и швейцарские компании выполнили 18 рейсов, из которых 10 из Мурманска и один из Канады в порты Китая с железорудным концентратом. Китайские компании совершили 14 рейсов в восточном и западном направлениях, голландские - шесть.

Общественный совет Северного морского пути образован в 2019 году по инициативе госкорпорации "Росатом" как единого инфраструктурного оператора СМП. Основной целью деятельности совета является подготовка рекомендаций и формирование экспертных заключений для выработки решений в сфере развития СМП, а также для развития эффективного взаимодействия госкорпорации с профильными организациями и персонами, общественными организациями, средствами массовой информации, деятелями науки, а также представителями иностранных государств, заинтересованных в развитии потенциала СМП.