ФАС продолжит рассмотрение дела по плоскому прокату в отношении "Северстали" 28 декабря

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России продолжит рассмотрение дела в отношении "Северстали" по признакам установления и поддержания монопольно высокой цены на горячекатаный плоский стальной прокат 28 декабря. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В очередном заседании комиссии ФАС России по делу о нарушении антимонопольного законодательства на рынке металлопроката в отношении ПАО "Северсталь" был объявлен перерыв, оно возобновится 28 декабря", - сказали в пресс-службе ФАС.

Очередное заседание по делу было назначено на вторник.

История вопроса

В апреле ФАС возбудила три отдельных дела в отношении крупнейших российских производителей горячекатаного плоского стального проката - "Северстали", ММК и НЛМК - по признакам установления и поддержания монопольно высокой цены на этот вид продукции. По данным ведомства, цены производителей на прокат в первом полугодии 2021 года выросли более чем на 50%. При этом цены на сырье росли не такими быстрыми темпами, а спрос так существенно не увеличивался.

Сталелитейщики аргументировали свою позицию тем, что рост цен на внутреннем рынке был обусловлен мировой конъюнктурой.

Согласно информации ценового агентства Fastmarkets, цена на горячекатаный стальной лист толщиной 4 мм выросла с 58 тыс. рублей за тонну, на условиях поставки CPT (Carriage paid to, "перевозка оплачена до") Москва, включая НДС, в начале января 2021 года - до 105-106 тыс. рублей за тонну в конце июня. Таким образом, рост составил 82%.