Минторг США решил оставить в силе пошлины в отношении стали из России

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/. Министерство торговли США провело регулярный обзор введенных ранее антидемпинговых ограничений в отношении некоторых видов российского горячекатаного стального проката и решило оставить их в силе. Соответствующее уведомление ведомство разместило во вторник в сборнике официальных документов американского правительства - так называемом федеральном реестре.

Как следует из документа, обзор был начат в сентябре текущего года, его провели "в ускоренном порядке". По итогам этого процесса специалисты ведомства пришли к выводу, что "отмена антидемпинговых пошлин в отношении некоторых видов горячекатаной плоской углеродистой сталепродукции из Российской Федерации, вероятно, привела бы к повторению демпинга", который, по версии американской стороны, имел место в прошлом.

В Минторге США уточнили, что ряд американских производителей ранее выразили готовности принять участие в проведении обзора и представили свои оценки.

США начали применять указанные пошлины в 2014 году.