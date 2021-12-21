Росатом презентовал импортозамещающую платформу для объединения ПО различных разработчиков

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Росатом презентовал во вторник новый модуль своего флагманского цифрового продукта инженерного анализа и суперкомпьютерного моделирования - импортозамещающую вычислительную платформу "Логос Платформа". Она предназначена для интеграции различных модулей "Логоса", а также программного обеспечения класса САЕ (Computer-Aided Engineering) от широкого спектра российских разработчиков.

"Будущее - за платформенным подходом, потому что мы говорим об очень многофункциональных решениях. Мы говорим о задачах инженерного анализа, а они очень разнообразны и существенно отличаются от отрасли к отрасли. С другой стороны, есть общие задачи, которые могут использоваться во всех отраслях. А платформенное развитие обеспечивает единую базу и позволяет, с одной стороны, использовать эти наработки при выстраивании технологической цепочки между предприятиями, а с другой - дорабатывать необходимые модули прямо на самих предприятиях, создавая, по сути, отраслевые версии системы", - заявила директор по цифровизации Росатома Екатерина Солнцева, презентуя "Логос Платформу".

САЕ-системы - программное обеспечение, предназначенное для расчетов, анализа и симуляции физических процессов в решении инженерных задач. Данное ПО позволяет при помощи расчетных методов моделировать "поведение" промышленных изделий в реальных условиях эксплуатации. Подобные программы востребованы для решения задач в авиастроении и ракетно-космической отрасли, судостроении, автомобилестроении, атомной отрасли и энергетики в целом. В настоящий момент успешно применяется более чем на 100 предприятиях атомной отрасли и ОПК.

Цифровой продукт "Логос" является основой программы по импортозамещению целого класса промышленного ПО - систем математического моделирования. Для реализации программы по инициативе Росатома создан Консорциум российских CAD/CAE разработчиков, представляющих данный сегмент IT-рынка. Ожидается, что совместными усилиями к 2027 году доля используемых зарубежных CAE-систем в России будет снижена с нынешних 70% до 20%, а к 2030 году будут созданы условия для полного импортозамещения в этом сегменте инженерного ПО. "Я думаю, что на мировой рынок мы пойдем с единым решением от России, за которым будет стоять консорциум российских разработчиков", - высказала предположение Екатерина Солнцева.