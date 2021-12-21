Власти Кубани предлагают ввести пошлины на импорт яблок для развития садоводства в России

КРАСНОДАР, 21 декабря. /ТАСС/. Власти Краснодарского края считают необходимым ограничить импорт яблок для поддержки отечественного садоводства и ввести пошлины на их ввоз, направив полученные средства на развитие российского садоводства. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка.

Союз садоводов Кубани ранее обратился к правительству России с предложением ограничить импорт в период сбора и реализации местной продукции для недопущения банкротства хозяйств. Сообщалось, что закупочная цена местной продукции в период сбора урожая оказывается в два раза ниже импортной. Величину потерь в масштабах Краснодарского края от затоваривания рынка импортной плодовой продукцией в 2021 году оценили в 1,7 млрд рублей.

"Сегодня себестоимость производства яблок в хорошем крупном хозяйстве составляет порядка 40-45 рублей, они заключают контракт на поставку в сети 48-52 рубля с рентабельностью до 10%, мы говорим о том, что завтра развития новых закладок [молодых садов] точно не будет. Видим ситуацию, она не очень правильная. Сегодня яблока достаточно, в Краснодарском крае получен хороший урожай, но сегодня не хотят покупать яблоко, потому что есть возможность купить импортное, его завозят. Ограничение ввоза импорта, может даже введение пошлин, я считаю, это правильно", - заявил Коробка.

Он отметил, что регион не уполномочен сам принимать решения по этому вопросу, поскольку это уровень федеральных властей. Вместе с тем он заявил, что вопрос ограничения ввоза импортной садоводческой продукции назрел, по его словам, средства от взимания пошлины можно было бы направлять на развитие и поддержку отрасли садоводства в России.

Краснодарский край является основным сельскохозяйственным регионом России. Кубань производит около половины всех фруктов и ягод страны.