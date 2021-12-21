Aker BP приобрела у Lundin Energy ее бизнес по добыче нефти и газа

СТОКГОЛЬМ, 21 декабря. /ТАСС/. Норвежская энергетическая компания Aker BP приобретает за 125 млрд крон ($13 млрд) у шведской Lundin Energy нефтегазовые предприятия.

"Слияние Lundin Energy и Aker BP являет собой уникальную возможность для создания независимых разведывательных и добывающих компаний будущего", - приводятся во вторник в пресс-релизе шведской компании слова ее председателя правления.

Из сообщения также следует, что Lundin Energy сохранит за собой направление в области возобновляемых источников энергии.

"Семья Лундин полностью поддерживает это предложение, и мы подписались под безотзывным обязательством голосовать за эту транзакцию на годовом собрании акционеров", - говорится в пресс-релизе.

Акционеры Lundin Energy получат $2,22 млрд. После сделки шведская компания будет владеть 43% акций Aker ВР.

Сообщение о приобретении прозвучало в середине дня, после чего акции обеих компаний перестали торговаться на биржах Осло и Стокгольма, сообщает агентство ТТ. После возобновления торгов акции Lundin Energy выросли почти на два процента.