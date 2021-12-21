Эксперты: скандалы в "зеленой" энергетике Украины отпугивают инвесторов

КИЕВ, 21 декабря. /ТАСС/. Инвестиционная привлекательность Украины падает из-за продолжительных скандалов по выплате долгов в секторе возобновляемой энергетики и дискриминации отдельных производителей. Такой вывод делает Украинская ветроэнергетическая ассоциация (УВЭА), комментируя ситуацию, сложившуюся вокруг компании ДТЭК ВИЭ крупного украинского предпринимателя Рината Ахметова.

"Согласно результатам опроса European Business Association, интегральный показатель Индекса инвестиционной привлекательности Украины во второй половине 2021 года снизился до 2,73 балла из 5 возможных, хотя еще в первой половине 2021 года он составил 2,84 балла", - отмечает ассоциация во вторник на своем сайте, уточнив, что в опросе приняли участие 92 директора крупнейших международных и украинских компаний.

По данным ассоциации, в числе ключевых факторов, сдерживающих поступление инвестиций, руководители компаний назвали энергетический кризис. В связи с этим эксперты ассоциации делают вывод о необходимости развития возобновляемых источников энергии как факторе разрешения энергокризиса и, следовательно, повышения инвестиционной привлекательности страны. "Именно поэтому обеспечение стабильных выплат производителям из ВИЭ (возобновляемые источники энергии) и соблюдение государством взятых на себя обязательств является ключевым не только для разрешения энергетического кризиса, но и и повышения инвестиционной привлекательности Украины в целом", - подчеркнули в ассоциации.

Недавно компания ДТЭК ВИЭ оказалась в центре скандала с задержкой расчетов по "зеленым" облигациям. В ноябре "Укрэнерго" за счет размещения целевых "зеленых" еврооблигаций привлекла 825 млн долларов у европейских инвесторов, включая ЕБРР. 15 ноября выплаты получили все компании, кроме ДТЭК ВИЭ. ДТЭК сообщила западным кредиторам о дискриминационных действиях украинского правительства и инициировала уголовный процесс на Украине и в Великобритании в отношении правительства из-за вмешательства в процесс распределения целевого кредита от ЕС. После этого котировки еврооблигаций украинского правительства в среднем упали на 3,7-4%.

По мнению экспертов, возможная причина остановки выплат - разногласия президента Владимира Зеленского и его команды с олигархом Ринатом Ахметовым, в частности то, как освещается политика власти на телеканалах, контролируемых бизнесменом.