Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 0,65-1,02%

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Во вторник российский рынок акций торговался в умеренном плюсе. По итогам дневной сессии рублевый индекс Мосбиржи вырос на 0,65% - до 3693,02 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,02%, до 1573,5 пункта.

Доллар по состоянию на 20:21 мск снизился на 0,11%, - до 74,03 руб., евро - на 0,16%, до 83,42 руб.

Ближайший фьючерс на нефть марки Brent за день подешевел на 2,66% и торгуется в районе $73,98 за баррель.

"Внешние настроения немного улучшились, дорожали сырьевые товары. В фармкомпании Moderna сообщили о готовности эффективной бустерной прививки против нового штамма омикрон. Январский индекс потребительского климата Германии (Gfk) (-6,8 пункта) вышел заметно хуже ожиданий (-2,7 пункта)", - отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Корпоративный сектор

Российский рынок акций уже неделю торгуется, не выходя за ценовой диапазон колебаний прошлого понедельника, когда наблюдалось резкое снижение котировок, указывает главный исполнительный директор "ВТБ капитал инвестиции" Владимир Потапов.

"Это можно рассматривать как признак стабилизации рынка после вынужденных продаж. Однако продолжительная невозможность вернутся на более высокие ценовые отметки постепенно подрывает мотивацию "быков". Объемы торгов снижаются четвертую торговую сессию подряд. Сезонный спад торговой активности заставляет инвесторов искать объекты для "парковки" денежных средств на период новогодних каникул", - поясняет он. В компании ожидают повышенного спроса на короткие рублевые облигации и фонды денежного рынка.

В аутсайдерах - бумаги строительных компаний, в частности - акции группы ПИК (-1,89%).

"Сегодня генеральный директор "ДОМ.РФ", финансового института в жилищной сфере, Виталий Мутко предположил, что в следующем году значение ипотечных ставок перейдет порог в 10%. По словам генерального директора "ДОМ.РФ" связано это с тем, что на данный момент Банк России практикует увеличение ключевой ставки. На этом фоне, по мнению Мутко, объем ипотечного кредитования сократится ввиду снижения спроса, а рост цен на недвижимость в РФ в следующем году будет в рамках инфляции", - отмечает аналитик "Фридом финанс" Александр Осин.

В лидеры роста сегодня обыкновенные и привилегированные акции "Мечела" (+9,46% и +6,30%), "Газпрома" (+3,05%), расписки Headhunter (+2,95%) и Qiwi (+2,72%). "Газпром" во вторник получил поддержку от дальнейшего ралли цен на газ в Европе, которые на бирже ICE подскакивали более чем на 20%, впервые в истории поднявшись выше $2100 за тысячу кубометров", - поясняет аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

Повышение акций угольных компаний могло быть связано с рисками дальнейшего сокращения доли газа при генерации энергии в рамках перехода на более дешевые ресурсы, добавляет она.

Прогнозы

В среду осторожный рост может продолжиться, считает Бахтин. По ожиданиям "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи 22 декабря может формироваться в пределах 3625-3745 пунктов, прогнозный диапазон курса доллара - 73,5-74,5 руб.

Повышения рынка при высоких рисках прогноза ожидают и во "Фридом финанс". Целевые уровни закрытия следующих торгов для индекса Мосбиржи составляют 3620-3740 пунктов, курсов доллара и евро - 73,7-74,3 руб. и 83,15-83,85 руб. соответственно.