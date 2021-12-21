"Газпром" планирует наращивать добычу газа на Астраханском месторождении

АСТРАХАНЬ, 21 декабря. /ТАСС/. Увеличение добычи газа на Астраханском месторождении будет способствовать развитию газификации в Южном федеральном округе. Об этом заявили на рабочей встрече в Санкт-Петербурге председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера и губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, говорится во вторник в Telegram-канале холдинга.

Стороны подписали соглашение о сотрудничестве при реализации проекта по увеличению добычи газа на Астраханском месторождении, в том числе выполнение программы развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы. В 2021 году компания построила три межпоселковых газопровода, в 16 населенных пунктах создали условия для подключения к сетевому газу, спроектировали межпоселковый газопровод для подачи газа на площадку особой экономической зоны "Лотос".

"Компания ежегодно добывает на Астраханском месторождении около 12 млрд куб. м высокосернистого газа и 4 млн тонн газового конденсата. После очистки на Астраханском газоперерабатывающем заводе товарный газ поставляется потребителям области и Южного федерального округа, сера - на реализацию на российском и международном рынках. "Газпром" планирует поэтапно наращивать добычу газа на Астраханском месторождении. Это будет способствовать развитию газификации в Южном федеральном округе", - говорится в сообщении.

В подписанном соглашении особое внимание уделили вопросам обеспечения экологической безопасности и рационального природопользования, содействия социально-экономическому развитию региона, включая развитие занятости населения.

Уточняется, что в рамках встречи также подписали план-график синхронизации работ по газификации региона на 2022 год. Ведется проектирование еще 18 газопроводов, а также продолжается сбор заявок на догазификацию домовладений в уже газифицированных населенных пунктах.

Основные направления деятельности ООО "Газпром добыча Астрахань" - поиск, разведка и разработка месторождений углеводородного сырья. Добыча газа и конденсата на левобережной части Астраханского газоконденсатного месторождения ведется с 1986 года. Добываемая на месторождении пластовая смесь характеризуется высоким содержанием сероводорода (25%) и углекислого газа (15%). Мощности предприятия обеспечивают ежегодный уровень добычи газа до 12 млрд кубометров.