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Решетников: Россия считает приоритетом достижение соглашения по апелляционным органам ВТО

Глава Минэкономразвития назвал одной из проблем на пути достижения консенсуса регулярную блокировку назначения арбитров в этот орган

ПАРИЖ, 21 декабря. /ТАСС/. Россия выступает за достижение соглашения по апелляционным органам в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) при ее реформировании и считает это приоритетной задачей. Об этом заявил во вторник министр экономического развития РФ Максим Решетников на пресс-конференции в Париже после участия в пленарном заседании Российско-французского совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам.

"Это сложный вопрос по ВТО, многое определяется за счет позиции США, - заявил он, отвечая на вопрос о прогрессе по работе российско-французской рабочей группы по реформе данной организации, о создании которой объявлял еще в 2018 году предшественник Решетникова Максим Орешкин. - На сегодняшний момент ключевая задача - это договориться по апелляционным органам".

По словам министра, одной из проблем на пути достижения консенсуса является регулярная блокировка назначения арбитров в этот орган. При этом регулярно такие инициативы блокировала делегация США. "Двухуровневая система урегулирования споров не работает и достаточно много серьезных решений принято на уровне арбитров первого уровня, третейских судей и, соответственно, апелляции подаются в неработающий орган. Поэтому наша работа сейчас сосредоточена на этом", - констатировал Решетников.

Министр признал, что пока сложно говорить о широком консенсусе стран - участниц по этому вопросу. Он надеется, что данная тема будет поднята на XII Министерской конференции ВТО. "Пока она, к сожалению, отложена на неопределенный срок. Надеемся, что, по крайней мере, там состоится диалог", - сказал Решетников.

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РоссияРешетников, Максим Геннадьевич
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