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Энергетический кризис в Европе

В Чехии и Словакии заявили, что располагают достаточными запасами газа на зиму

Комментируя остановку прокачки российского газа в Германию по газопроводу Ямал - Европа, вице-премьер Словакии Рихард Сулик заявил, что власти республики считают нормальной ситуацию с поставками этого вида энергетического сырья из России

ПРАГА, 21 декабря. /ТАСС/. Чехия и Словакия располагают в подземных хранилищах необходимыми запасами природного газа на зиму. Об этом заявили во вторник представители властей обеих республик.

"У нас [в Словакии] созданы достаточные запасы газа на зиму", - сказал вице-премьер, министр экономики Словакии Рихард Сулик, слова которого привело Словацкое телевидение. Политик подчеркнул, комментируя остановку прокачки российского газа в Германию по газопроводу Ямал - Европа, что власти республики считают нормальной ситуацию с поставками этого вида энергетического сырья из РФ.

Официальный представитель компании RWE Gas Storage CZ, в управлении которой находятся шесть подземных газохранилищ в Чехии, Симона Гладикова проинформировала журналистов, что объемы запасов природного газа в этой республике соответствуют нормам зимнего времени года.

"Подземные газохранилища заполнены на 60% от общей вместимости, что соответствует их обычному наполнению на это время года", - сказала она, отметив, что чешские потребители полностью обеспечены природным газом.

Теги
ЧехияСловакияЭнергетический кризис в Европе
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