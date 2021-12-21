Первые два предприятия начали работу в особой экономической зоне "Алга" в Башкирии

ТАСС, 21 декабря. Предприятия по производству светодиодных ламп и рабочей одежды начали деятельность в особой экономической зоне "Алга" в Башкирии. Общий объем инвестиций составил порядка 1 млрд рублей, сообщается во вторник на сайте главы республики.

"21 декабря в Ишимбайском районе глава Башкортостана Радий Хабиров дал старт работе первых двух предприятий в особой экономической зоне "Алга". Промышленное объединение "Аркада" запустило здесь производство широкого ассортимента рабочей одежды, а компания "ЗУР" [начала] изготовление светодиодных ламп и осветительного оборудования", - говорится в сообщении.

Общий объем инвестиций в проект по созданию швейной фабрики площадью порядка 10 тыс. кв. м составил 680 млн рублей. К моменту выхода на полную производственную мощность здесь планируют создать 800 новых рабочих мест. Как отметил председатель совета директоров "Аркады" Михаил Цукерман, для сотрудников компания построила общежитие на 120 мест, планируют открыть медпункт и столовую. Также компания приступила к строительству еще одного корпуса фабрики, где будут производить рукавицы, перчатки и другие средства индивидуальной защиты для промышленности и других отраслей.

Кроме того, 21 декабря на территории ОЭЗ предприятие "ЗУР" запустило производство по изготовлению светодиодных ламп и осветительного оборудования. Здесь будут выпускать широкую линейку уличных светильников, металлических конструкций и вспомогательного оборудования. Общий объем вложений в проект составил 300 млн рублей.

"Никогда в истории ОЭЗ России не было такого, чтобы за неполные два года на территории особой экономической зоны появились 10 резидентов, а два предприятия уже начали свою работу", - цитирует пресс-служба главу Башкирии Радия Хабирова. По данным правительства республики, по результатам V Национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ России за 2021 год расположенная на территории Ишимбайского и Стерлитамакского районов Башкортостана особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Алга" стала самой динамично развивающейся площадкой в России.

Постановление правительства о создании ОЭЗ промышленно-производственного типа "Алга" в Башкирии опубликовали в августе 2020 года. Объект расположен на территории Ишимбайского и Стерлитамакского районов и состоит из четырех площадок общей площадью более 460 га. Власти региона до 2025 года должны обеспечить зону инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой.