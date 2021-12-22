Бурятия получит до 2024 года 1,5 млрд рублей на строительство школ

УЛАН-УДЭ, 22 декабря. /ТАСС/. Бурятия получит до 2024 года дополнительные субсидии на общую сумму более 1,5 млрд рублей для строительства новых школ. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе республиканского правительства.

"Республике согласована заявка на выделение средств для строительства школ на три года. В 2022 году регион получит 1,3 млрд рублей, в 2023 году - 101,3 млн рублей и в 2024 году - 101,4 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

В 2021 году в Бурятии построено три новые средние общеобразовательные школы: в селах Аршан и Новоселенгинск, а также школа номер 40 в городе Улан-Удэ, начато возведение еще четырех. "Количество школ, где обучение проходит в три смены, сократилось с 15 до 7", - уточнили в правительстве региона.

Также в ближайшие годы по концессионному соглашению планируется строительство 10 школ в Улан-Удэ и районах, входящих в Улан-Удэнскую агломерацию.

Президент Владимир Путин поручал правительству РФ рассчитать потребность в дополнительных местах в общеобразовательных учреждениях, поскольку число школьников в стране увеличивается. В 2021-2024 годах на строительство школ из федерального бюджета планируется направить 234,7 млрд рублей в рамках госпрограммы "Развитие образования".