Бюджет Томской области на 2022 год принят с профицитом в 0,8 млрд рублей

ТОМСК, 22 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательной думы Томской области в среду приняли во втором, итоговом чтении бюджет региона на 2022 год и плановый период до 2024 года. Доходы составят 90,7 млрд рублей - на 24% больше, чем при первом чтении, расходы будут на уровне 89,9 млрд рублей (рост на 30%), 0,8 млрд рублей - профицит, передает корреспондент ТАСС с собрания областной думы.

В конце ноября депутаты Законодательной думы Томской области приняли в первом чтении законопроект о бюджете региона на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Объем доходов на 2022 год был предусмотрен в сумме 73,1 млрд рублей, расходы - в 69,1 млрд рублей, предусмотрен профицит - 4 млрд рублей.

"Бюджет остается профицитным, на 2022 год профицит составит 0,8 млрд рублей. По сравнению с первым чтением доходная часть выросла и составляет 90,7 млрд рублей. Объем финансовой помощи из федерального бюджета составит 24,8 млрд рублей, из них 7,2 млрд рублей - нецелевые дотации и 17,6 млрд - целевые. Общий объем расходов составит 89,9 млрд рублей", - озвучил параметры вице-губернатор Александр Феденев, уточнив, что увеличение параметров связано с поступлениями из федерального бюджета.

Депутаты большинством голосов приняли бюджет - 32 проголосовали за принятие, семеро против, один воздержался.

Ярко выраженная социальная направленность бюджета сохраняется - 65% расходов бюджета предусмотрено на социальную сферу - образование, здравоохранение, выплаты льготным категориям граждан, а также на реализацию нацпроектов.

В декабре 2020 года депутаты приняли бюджет на 2021 год с доходами 82,49 млрд рублей, расходами - 88,2 млрд. Дефицит составил 1,5 млрд рублей, или 2,6% от суммы доходов.

О профицитном бюджете

Профицит в бюджете необходим региону в связи с тем, что в период пандемии госдолг Томской области резко вырос и сейчас превышает 90% от собственных доходов. Согласно требованиям правительства Российской Федерации, по программе реструктуризации федеральных бюджетных кредитов, для Томской области установлены следующие параметры уровня долговой нагрузки: в 2022 году - не выше 57% от собственных доходов, в 2023 году - 54%, в 2024 году - 51%. Профицит позволит планомерно сокращать госдолг.