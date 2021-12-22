Казахстан изучает предложения по строительству АЭС от компаний РФ, КНР, Франции и США

НУР-СУЛТАН, 22 декабря. /ТАСС/. Власти Казахстана изучают предложения компаний из России, Китая, Франции и США по производству оборудования для возможного строительства атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщил журналистам в среду председатель правления АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев.

"Есть несколько предложений от производителей оборудования атомных электрических станций. Есть предложения от России, Китая, Франции, два предложения от американских производителей оборудования. Понятно, что при принятии решения будет учитываться весь спектр: в первую очередь безопасность применяемых технологий, количество построенных станций, оптимальных практик эксплуатации атомных реакторов. Будет также подниматься вопрос стоимости, возможность локализации топлива для этих станций в Казахстане, возможность локализации в ходе строительства других элементов производства в Казахстане", - пояснил Саткалиев.

Он отметил, что в среднем срок строительства АЭС в мире составляет порядка 10-15 лет. "Не так много проверенных технологий, есть референтные блоки, которые могут показать свою эффективность. Но одним из наиболее эффективных решений, которые есть с масштабным строительством, это предложение "Росатома". Это, конечно, будет учитываться при принятии окончательного решения", - пояснил глава Фонда "Самрук-Казына".

О планах по АЭС

В 2019 году президент России Владимир Путин на встрече с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым предложил расширить сотрудничество Москвы и Нур-Султана в энергетической сфере и построить в Казахстане атомную электростанцию по российским технологиям. 1 сентября текущего года в послании народу Казахстана Токаев поручил в течение года изучить возможность развития в республике безопасной атомной энергетики.

30 сентября, выступая на Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, Путин заявил, что РФ может построить атомную электростанцию в республике и оказать другую поддержку казахстанской стороне в этой сфере. 19 ноября Токаев сообщил, что Казахстан будет вынужден принять решение о строительстве на своей территории АЭС, поскольку в стране уже ощущаются признаки энергодефицита.

В транслировавшемся 3 декабря фильме "Казах. История золотого человека" (Qazaq. History of The Golden Man, 2021) первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что республика планирует строить АЭС, но для этого необходимо выбрать подрядчика и технологию.