Польша готовится представить рапорт о влиянии на окружающую среду первой в стране АЭС

ВАРШАВА, 22 декабря. /ТАСС/. Польша в ближайшее время может представить Обоснования влияния на окружающую среду (ОВОС) планируемой к постройке первой польской АЭС. Об этом заявил в среду в эфире Польского радио представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский.

"Мы планируем, что первый реактор будет запущен в 2033 году", - напомнил он, подчеркнув, что подготовительные работы уже ведутся. "В ближайшее время предприятие "Польские атомные электростанции" представит рапорт по окружающей среде. В этом отчете также будет указано место [размещения АЭС]", - отметил Наимский.

Как подчеркнул представитель польского правительства, этот "рапорт подлежит трансграничным консультациям".

Ранее правительство Польши заявило о намерении в течение 20 лет построить в стране шесть атомных энергоблоков. Власти хотят начать сооружение объектов в 2026 году, с 2033 года планируется начать запускать энергоблоки мощностью 1-1,5 ГВт каждые два-три года, чтобы обеспечить возможность генерировать в стране от 6 до 9 ГВт с нулевым уровнем выбросов. Варшава ищет партнера, который вложит в этот проект собственный капитал на уровне 49% и заключит соглашение на 20 лет реализации инвестиций, а затем на период эксплуатации станций.

В октябре 2020 года было подписано польско-американское соглашение о "сотрудничестве в целях развития программы ядерной энергетики, используемой в гражданских целях, и гражданской атомной промышленности" в Польше. В договоре упоминается, что Польша будет поощрять выбор американского проекта ядерного реактора и участие американских субъектов в реализации этих планов. Однако, по заявлениям представителей польских властей, выбор США в качестве основного партнера для строительства первой в Польше АЭС пока не предопределен.