Госдума приняла закон, уточняющий представление финотчетности разными видами организаций

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который уточняет состав сведений о бухгалтерской (финансовой) отчетности, подлежащих размещению организацией в Государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности (ГИРБО), дополнив его сведениями об аудите бухгалтерской (финансовой) отчетности (консолидированной финансовой отчетности).

Документ был инициирован правительством РФ.

Закон также предусматривает ограничение перечня организаций, освобожденных от представления бухгалтерской в ГИРБО, наделение правительства РФ полномочиями по определению случаев, в которых доступ к содержащейся в ГИРБО информации может быть ограничен на временной или постоянной основе для определенных категорий пользователей. Предполагается, что такими случаями могут быть введение в отношении организации мер ограничительного характера иностранными государствами и межгосударственными образованиями.

Также предусматривается установление единого ограничительного срока для представления исправленной бухгалтерской отчетности в ГИРБО.

Документ исключает полномочие правительства РФ определять случаи, в которых организации освобождаются от представления своей бухгалтерской (финансовой) отчетности в ГИРБО - эта норма вступит в силу с 1 января 2023 года.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, за исключением норм, для которых установлен иной срок.