ФАС заявила, что число жалоб в сфере госзакупок в Свердловской области уменьшилось вдвое

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Количество жалоб в сфере государственных и муниципальных закупок в Свердловской области уменьшилось вдвое в 2021 году, по сравнению с прошлым годом. Региональное управление ФАС рассмотрело 888 жалоб, сообщил руководитель управления Дмитрий Шалабодов на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

"В 2021 году, если сравнивать с прошлым годом, мы по закупкам для государственных и муниципальных нужд рассмотрели меньше ровно в два раза жалоб. Это хорошая тенденция, когда обращений в антимонопольный орган меньше. Хочется надеяться, что более законопослушными стали заказчики, комиссии заказчиков, уполномоченные органы", - сказал он.

Свердловское управление рассмотрело 888 жалоб в 2021 году. "Статистика по снижению коррелируется со статистикой по обоснованности жалоб - почти 70% обращений являются необоснованными", - добавил Шалабодов.

Глава управления отметил, что по поручению центрального аппарата ФАС были проведено большое количество проверок именно в сфере госзакупок. "Около 700 закупочных процедур [были проверены] - это больше в 2,5 раза, чем в 2020 году, но это были целенаправленные мероприятия, которые связаны с неприменением заказчиками типовых форм контрактов. Процедура эта обязательна для заказчиков и казначейство совместно с ФАС России проводило большую работу, поэтому и проверок больше в 2,5 раза и нарушений выявлено больше в 2,5 раза в части неприменения этих контрактов", - пояснил Шалабодов.