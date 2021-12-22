Дума приняла закон о мониторинге земель сельхозназначения

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении законопроект, устанавливающий порядок проведения мониторинга земель сельскохозяйственного назначения.

Согласно документу, информация, полученная в ходе такого мониторинга, должна быть внесена в госреестр земель сельскохозяйственного назначения. Вести этот реестр будет Минсельхоз РФ посредством уже функционирующей системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства. Кабмин при этом установит порядок ведения госреестра, состав информации, содержащейся в нем, а также порядок ее предоставления.

Как считает замглавы комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина ("Единая Россия"), проведение постоянного государственного мониторинга земель сельхозназначения необходимо, чтобы "иметь достоверную информацию о состоянии плодородия земель сельскохозяйственного назначения и об использовании этих земель по назначению". "Для аккумулирования данных по итогам мониторинга земель сельхозназначения правительством РФ был разработан единый реестр земель сельскохозяйственного назначения, куда и будет собираться вся информация, на основании которой государственные органы власти, собственники земель будут принимать оперативные решения по улучшению ситуации, связанные с ее использованием и повышением плодородия сельхозземель", - сообщила Школкина журналистам.

Она напомнила, что информация из реестра будет доступна для госорганов, органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц на безвозмездной основе.