На втором энергоблоке Белорусской АЭС началась загрузка топлива

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Загрузка свежего ядерного топлива началась на втором энергоблоке Белорусской АЭС (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик - инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом"). Об этом в среду сообщила пресс-служба дивизиона.

Утром в активную зону реактора была загружена первая тепловыделяющая сборка (ТВС) с ядерным топливом. Всего будут последовательно загружены 163 ТВС. Топливо изготовлено на Новосибирском заводе химконцентратов (ПАО "НЗХК", предприятие топливной компании Росатома "ТВЭЛ").

По завершении загрузки топлива реактор будет выведен на минимально контролируемый уровень (до 1%) мощности с проведением соответствующих исследований. После подтверждения надежности и безопасности работы энергоблока на проектных параметрах начнется этап энергетического пуска, в ходе которого блок впервые будет включен в энергетическую сеть Белоруссии.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Республика Беларусь). Для первой АЭС в Белоруссии выбран российский проект поколения III+, который полностью соответствует международным нормам и требованиям по безопасности МАГАТЭ. Десятого июня 2021 года энергоблок № 1 Белорусской АЭС, ставший первым объектом атомной электроэнергетики новейшего поколения III+, построенным по российским технологиям за рубежом, принят в промышленную эксплуатацию.