Собянин присвоил "Центру ВОСПИ" статус якорного резидента технопарка "Полюс"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин присвоил российскому производителю аппаратуры и компонентов для волоконно-оптических сетей - компании "Центр ВОСПИ" - статус якорного резидента технопарка "Полюс". Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

"Центр ВОСПИ" получит статус якорного резидента технопарка "Полюс" и право на налоговые льготы, предусмотренные законодательством города Москвы. Ставка налога на прибыль, зачисляемого в городской бюджет, для этой инновационной компании будет снижена до 13,5% вместо стандартной ставки 17%. Распоряжение правительства Москвы по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. <...> "Центр ВОСПИ" станет первым якорным резидентом технопарка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Центр ВОСПИ" специализируется на разработке и производстве аппаратуры и компонентов для волоконно-оптических локальных информационно-вычислительных сетей и систем передачи информации, а также широкополосных аналоговых волоконно-оптических линий передачи СВЧ-сигналов. Среди выпускаемой продукции - конверторы, коммутаторы, кабели, системы телеметрии. В технопарке "Полюс" предприятие арендует 987 кв. м производственных площадей, работают 99 человек.

"В планах предприятия - модернизация производственной линии для организации опытного и мелкосерийного производства оптических и фотонных микросхем, а также создание "чистой комнаты" для их монтажа. Также в 2022 году "Центр ВОСПИ" планирует выпустить на рынок новую продукцию - малогабаритные телеметрические и навигационные антенны, бортовой модуль передачи координат и скорости, а также другую продукцию приема и передачи сигналов связи", - уточнили в пресс-службе.

Технопарк "Полюс", резидентом которого является предприятие, расположен в районе Коньково по адресу: улица Введенского, д. 3, корп. 1. Его специализация - лазерные и оптические технологии, микроэлектроника. Площадь занимаемых технопарком земельных участков составляет 6,7 га, площадь производственных помещений - 74,7 тыс. кв. м. Здесь работают 42 компании-резидента, где трудятся свыше 1,9 тыс. человек.