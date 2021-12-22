Минск проработал варианты транзита удобрений при отказе Вильнюса от сотрудничества

МИНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Белоруссия проработала альтернативные варианты экспорта минеральных удобрений в случае отказа Литвы сотрудничества, но Минск все-таки рассчитывает, что Вильнюс здраво оценивает последствия таких шагов. Об этом заявил в среду журналистам премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

"Что касается заявлений о возможном прекращении транзита белорусских удобрений, мы, конечно, были готовы к такому развитию событий, исходя из абсолютно хаотичной политики Литвы на белорусском направлении. Еще с мая-июня мы готовились в том числе к такому варианту, отрабатывали альтернативы", - отметил премьер, слова которого приводит агентство БелТА.