Матвиенко предостерегла сотрудников контрольно-счетных органов от "участия в наездах"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предостерегла сотрудников Счетной палаты и региональных контрольно-счетных органов от "выполнения заказов" и участия в проверках по просьбе конкурентов.

"Коллеги, когда мы говорим о независимости Счетной палаты, региональных и муниципальных контрольно-счетных органов, мы имеем в виду не только независимость от органов власти, которые могут оказывать давление, но есть примеры, я их не буду сегодня приводить, когда контрольно-счетные органы выполняют заказы, заказы конкурентов, участвуют в разборках, участвуют в наездах", - сказала спикер Совфеда на совещании с контрольно-счетными органами субъектов РФ, которое проходит в среду в верхней палате парламента.

"Вы должны быть независимы от всех, зависимы только от закона, работать на результат", - добавила она.

Спикер подчеркнула, что контрольно-счетные органы должны быть прозрачными, по-настоящему независимыми и эффективными. "Если будут проявляться случаи влияния на вас со стороны бизнеса, со стороны недобросовестных экономоператоров, это уже будет рассматриваться не просто как нарушение, а злоупотребление. С соответствующими выводами. Я бы просила об этом тоже помнить", - предупредила Матвиенко.