Предприятия обяжут установить датчики выбросов до начала 2023 года

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Все предприятия в 12 городах России с наиболее загрязненным воздухом обяжут установить автоматизированные датчики выбросов в течение 2022 года. Об этом заявила в среду вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"Мы уже получили поручение главы государства изменить законодательство. То есть мы установим один год - до начала 2022 года - до начала 2023 года. Этот год, 2022 год, будет для того, чтобы оснастить предприятия, основные источники загрязнения, такими автоматизированными системами", - сообщила она журналистам в среду.

По словам Абрамченко, установка автоматизированных датчиков выбросов позволит получать быстро объективную информацию. "Здесь первое - скорость, второе - объективность получения этой информации. Предприятия открытые, которым нечего скрывать, они этим уже занимаются, поэтому я считаю, что все остальные должны подтянуться", - отметила она.

Ранее Абрамченко на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщила, что компании - загрязнители воздуха не торопятся устанавливать у себя датчики для автоматического сбора данных по выбросам, хотя предлагаются различные модели такого оборудования. Путин спросил, за какой срок, по мнению Абрамченко, можно снабдить компании такими датчиками. Она ответила, что такую работу можно провести за год. В связи с этим Путин заявил, что такую работу необходимо проделать, заранее сообщив компаниям об этом.

Целью федерального проекта "Чистый воздух" является снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение не менее чем на 20% совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в наиболее загрязненных городах. На эти цели выделено более 500 млрд рублей. В программе уже участвуют 12 городов с наиболее острой ситуацией. До сентября 2022 года перечень городов - участников федерального проекта будет существенно расширен.