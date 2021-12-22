ЕК одобрила увеличение основного капитала AirBaltic на €45 млн

РИГА, 22 декабря. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) одобрила вложение правительства Латвии в размере €45 млн в основной капитал национальной авиакомпании AirBaltic для компенсации убытков, вызванных продолжающейся пандемией, и преодоления экономического кризиса. Об этом в среду сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

"Поддержка нашего основного акционера в преодолении кризиса отражает его понимание положительного влияния AirBaltic на экономику. ЕК пришла к выводу, что пандемия квалифицируется как чрезвычайное событие, когда исключительные меры государств-членов по возмещению связанного с ней ущерба считаются оправданными", - отмечает исполнительный директор авиакомпании Мартин Гаусс.

Ожидается, что с планируемым началом котировки акций AirBaltic на бирже эти инвестиции вернутся в Латвию как доходы от проданных акций.

В настоящее время AirBaltic выполняет прямые перелеты из Риги в различные деловые центры Европы и популярные зоны отдыха, а также обеспечивает несколько прямых рейсов из Таллина и Вильнюса. Правительство республики в прошлом году вложило в основной капитал AirBaltic €250 млн для преодоления вызванного пандемией кризиса, увеличив участие государства в капитале авиакомпании с 80,05% до 96,14%. В августе этого года кабинет министров принял решение вложить еще до €90 млн в основной капитал авиаперевозчика. Остальная часть вложений еще должна быть одобрена ЕК.

В 2020 году AirBaltic перевезла 1 340 000 пассажиров, что на 73% меньше, чем годом ранее. Убытки авиакомпании из-за пандемии в прошлом году составили €265 млн, также флот был сокращен с 40 до 25 самолетов.