Стоимость алюминия на LME превысила $2,8 тыс. за тонну впервые с 27 октября

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Стоимость алюминия в ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME) поднялась выше отметки в $2,8 тыс. за тонну впервые с 27 октября 2021 года, следует из данных торговой площадки.

В пике роста алюминий дорожал на 2,1%, достигая 2 тыс. $814 за тонну. По состоянию на 12:55 мск, стоимость алюминия замедлила рост и находилась на уровне 2 тыс. $804 за тонну.

В то же время акции "Русала" в ходе торгов на Московской бирже снижались на 0,4%, до 68,69 рубля за штуку, а бумаги En+ Group (владеет контрольным пакетом акций "Русала") торговались на уровне закрытия предыдущих торгов - 830 рублей за акцию.