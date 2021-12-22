Белоярская АЭС заполнила энергоблок № 4 МОКС-топливом на две трети в 2021 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Энергоблок № 4 (БН-800) Белоярской АЭС в Свердловской области заполнен МОКС-топливом на две трети, сообщил на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС главный инженер Белоярской АЭС Юрий Носов.

МОКС-топливо изготавливается с использованием обедненного урана и плутония. В отличие от традиционного для атомной энергетики обогащенного урана, сырьем для производства таблеток МОКС-топлива выступают оксид плутония, наработанного в энергетических реакторах, и оксид обедненного урана, получаемый из обедненного гексафторида урана (ОГФУ) - побочного продукта процесса обогащения урана. Переход на МОКС-топливо позволяет использовать повторно (после переработки) отработавшее ядерное топливо вместо его хранения, а также вовлечь в ядерный топливный цикл и утилизировать накопленные на складах запасы обедненного урана.

"На сегодняшний день у нас загружено две трети активной зоны МОКС-топливом. Завершающий этап по переходу на моксовскую зону <…> состоится летом 2022 года", - сказал Носов.

На Белоярской АЭС в работе находятся два энергоблока: № 3 с реактором БН-600 и № 4 с реактором БН-800. Их суммарная установленная мощность 1 485 МВт составляет около 16% от установленной мощности всех электростанций Свердловской энергосистемы. Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах.