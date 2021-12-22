Экспорт промышленной продукции Москвы вырос на 31% за первые девять месяцев 2021 года

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Объем экспорта промышленной продукции Москвы вырос на 31% за первые девять месяцев 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года и превысил $20 млрд. Об этом ТАСС сообщили в среду в центре "Моспром".

По данным специалистов центра, основными странами-покупателями промышленных товаров столичных компаний стали США (10,5%) Казахстан (10,2%), Белоруссия (10%) и Германия (6,6%). Причем экспорт в Германию за прошедший год вырос на 47%.

Что касается товаров, которые занимают основную долю промышленного экспорта столицы, то среди них механическое оборудование и техника ($1,9 млрд), электрические устройства и аппаратура связи ($1,2 млрд), пластмассы и изделия из них ($885 млн) и продукты неорганической химии ($707 млн).

В числе лидеров ожидаемо оказалась и фармацевтическая продукция, экспортируемая Москвой. В этом году ее объем рекордно вырос, а среди основных стран-покупателей - Аргентина, Индия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

"Среди российских регионов Москва занимает лидирующее положение по объемам поставок несырьевой неэнергетической продукции. Ее доля в общероссийском экспорте составляет 16,9%. Столичные предприятия продолжают уверенными темпами наращивать клиентскую базу за рубежом: за последние два года объем экспорта увеличился на 30,9% - с 17,7 миллиарда долларов в январе-сентябре 2019 года до 23,16 миллиарда долларов за аналогичный период этого года. В число основных покупателей входят Казахстан, Белоруссия и США, а всего среди импортеров 183 страны", - отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Рост несмотря ни на что

Среди опрошенных ТАСС компаний все отмечают, что несмотря на ограничения, связанные с пандемией, экспорт не снижается, расширяется ассортимент поставляемых товаров и растет их объем. Так в компании "Парус электро", которая занимается поставками источников бесперебойного питания (ИБП) и электро-зарядных станций (ЭЗС), рассказали, что у них увеличилась доля продаж ИБП в медицинские учреждения, которые ориентированы на борьбу с COVID-19.

Расширить линейку экспортируемых товаров удалось и компании "Вартон", которая является производителем светильников и светотехнического оборудования. Как отметили в пресс-службе, в этом году на рынок были выпущены новые модели светильников, а также произошло обновление и расширение линеек существующих продуктов.

"По сравнению с предыдущим годом мы увеличили объем экспорта продукции в 1,5 раза в страны СНГ. В целом происходит наращивание международных проектов. Большую долю экспортных отгрузок составляет продукция для промышленного и офисного освещения", - рассказали в компании.

Рост экспорта отметил и генеральный директор Intelligent Systems Russia (ИСР) Семен Бурукин. Его компания занимается разработкой и производством уличных осветительных приборов, а также системы управления освещением Smart Lighting - так называемых умных светильников, позволяющих экономить электроэнергию. По словам Бурукина, ИСР "рванула" в экспортном направлении в 2021 году.

"Изменения не коснулись пока структуры, зато серьезно отразились на объеме. Наша экспортная выручка увеличилась более чем в пять раз по отношению к 2020 году", - говорит глава компании.

Как отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, за девять месяцев экспорт промышленной продукции увеличился почти на 31% к аналогичному периоду прошлого года и достиг 20,4 миллиарда долларов.

"Зарубежные страны охотно закупают у столичных предприятий механическое оборудование и комплектующие (объем экспорта $1,9 млрд), электроустройства ($1,2 млрд), пластмассу и изделия из нее ($885 млн) и автотехнику ($437 млн)", - рассказал Прохоров.

Зарубежные партнеры и проекты

Собеседники ТАСС отметили, что география их зарубежных партнеров выходит далеко за пределы стран СНГ и Прибалтики. Продукция московских компаний находит своих покупателей в странах Европы, Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока. При этом у всех производителей большие планы по расширению контактов.

В компании "Вартон" рассказали, что сейчас их основные поставки - в Белоруссию, Казахстан, Азербайджан, Молдавию, Узбекистан, Сербию, Киргизию и Армению, однако ожидается выход на новые рынки.

"Реализация проекта освещения в гостиничном комплексе в городе Хива, Республика Узбекистан, стала одним из крупных экспортных событий этого года, - рассказали в пресс-службе "Вартон". - Кроме того, на данный момент реализовано более пяти проектов с интеграцией системы AWADA ("умного" освещения с возможностью интеграции других инженерных сетей: противопожарных, видеонаблюдения и т.д. - прим. ТАСС). Планируем активно наращивать экспортные продажи бренда", - сообщили в копании.

В свою очередь в копании "Парус электро" отметили два основных экспортных направления. Первое - поставки ИБП, которые идут в страны ближнего зарубежья, СНГ и Прибалтики, а также в африканские страны, где до сих пор сохраняются проблемы с постоянным перебоем электроэнергии.

"Второй и относительно новый тренд - поставки электро-зарядных станций (ЭЗС). Это направление сейчас широко развивается в странах Ближнего Востока, например ОАЭ и Саудовской Аравии, с которыми наша компания плотно сотрудничает на государственном и частном уровнях", - рассказали в "Парус электро".

Пояс лояльности по отношению к России значительно шире, чем кажется на первый взгляд, отметил генеральный директор ИСР Семен Бурукин. По его словам, "главное - не боятся и сконцентрироваться на поиске "правильного" партнера, умеющего работать на локальном рынке и крепко стоящего на ногах в своем регионе".

Компания ИСР сегодня сотрудничает с партнерами в СНГ, Европе, Латинской Америке, Африке и Ближнем Востоке. "О каких-то внушительных успехах пока говорить рано, но есть страны, например в Латинской Америке, куда мы поставляем не только готовую продукцию, но и комплекты полуфабрикатов для сборочного производства. Средний чек пока небольшой, это примерно 200 тыс. евро, однако компания участвует в структурировании проектов объемом до $60 млн", - рассказал Бурукин.

Сотрудничество с центром "Моспром"

Столичный центр поддержки экспорта "Моспром" оказывает содействие московским компаниям в части реализации международных бизнес-миссий, организации участия в байерской программе, а также софинансирует участие в международных выставках.

"Это та структура, которая давно перешла от лозунгов к делу. Мне очень приятно об этом говорить, поскольку целый ряд проектов, в которых мы сейчас задействованы в Казахстане, Узбекистане, Боливии, Нигерии и других странах, - это продолжение работы, начатой совместно с "Моспром", - подчеркнул Бурукин.

Эксперты центра "Моспром" бесплатно и на основе конкретных экспортных потребностей помогают московским компаниям с поиском контрагентов и проведением переговоров с потенциальными покупателями за рубежом, организуют участие столичных компаний в международных выставках и бизнес-миссиях, а также обеспечивают экспортеров индивидуальной аналитической поддержкой по интересующим их аспектам (например, анализ целевых рынков, перспектив отрасли).

Отдельно в "Парус электро" отметили бизнес-тренинги по различным регионам мира, на которых специалисты центра рассказывают о местных обычаях делового оборота, которые порой являются ключевыми при контакте с местными представителями бизнеса.

"Благодаря выставкам Иннопром и PowerExpo Almaty, участие в которых прошло при софинансировании "Моспром", мы смогли расширить дилерскую сеть, заключить несколько контрактов на поставку нашей продукции в страны СНГ", - рассказали в пресс-службе "Вартон".

Бизнес в условиях ограничений

В нынешнем году экспортеры оказались уже адаптированы к условиям ограничений и признаются, поэтому пандемия не оказала существенного негативного влияния на их работу.

"Конечно, пауза была серьезной, и многие страны все еще находятся в стадии осознания новых реалий и поиска выхода из непростой ситуации. При этом об остановке большинства инфраструктурных проектов в нашей сфере (я имею в виду повышение энергоэффективности городского хозяйства) говорить не приходится. Каждый день стартуют все более и более объемные тендеры, революция в сфере Smart City набирает обороты", - сказал Бурукин.

По его словам, угрозы, связанные с пандемией, лишь ускоряют понимание необходимости автоматизации технологических процессов практически в любой сфере. Высокий уровень развития современных коммуникационных технологий, которые позволяют преодолеть любые ограничения, отметили также и в "Парус электро".

"Большинство переговоров и деловых встреч сейчас проводятся онлайн. Это стало обыденной практикой и позволяет экономить время и ресурсы компаний и их представителей. Развитие банковских услуг также позволяет перед осуществлением транзакций проверить контрагента, чтобы максимально себя обезопасить от возможных проблем в будущем", - рассказали в компании.

Согласны с этим и в "Вартон". Там отметили, что, несмотря на заметное сокращение количества деловых поездок за границу, существующие бизнес-отношения удается сохранить на прежнем уровне. Более того, в компании рассчитывают на расширение сотрудничества с зарубежными партнерами в скором будущем.