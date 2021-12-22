Путин заявил, что постарается посетить форум "Деловой России" в феврале 2022 года

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что хотел бы принять участие в форуме "Деловой России", который состоится в феврале 2022 года, поскольку такие дискуссии носят предметный характер.

Предложение президенту принять участие в форуме озвучил руководитель "Деловой России" Алексей Репик в ходе встречи с главой государства в среду.

"Хотел бы, пользуясь случаем, пригласить вас на наш традиционный форум "Деловой России". Он обычно в начале февраля. В начале февраля 2022 года будет очень большой блок повестки", - сказал Репик. "Постараюсь. Мне самому всегда очень интересно принимать участие в ваших мероприятиях, потому что они носят не ритуальный, а предметный и деловой характер", - пообещал Путин.

Руководитель "Деловой России" добавил, что организация делала "вынужденную паузу в связи с пандемией в 2020-2021 году". "Но, я думаю, что если вы при вашем сложном графике найдете возможность принять личное участие - это станет залогом результативности мероприятия", - добавил Репик.