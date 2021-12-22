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В Татарстане тестируют цифровую платформу для оказания мер поддержки бизнесу

Интеграцию региональных мер поддержки сначала протестируют в нескольких субъектах РФ, а затем сделают общефедеральным сервисом

КАЗАНЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Новая цифровая платформа для оказания поддержки бизнесу тестируется в Татарстане. В дальнейшем услуги будут интегрированы в федеральную платформу, сообщила пресс-служба министерства экономики республики.

"Министерством экономики Татарстана совместно с Минцифры Татарстана ведется непрерывная работа по упрощению получения мер государственной поддержки и услуг субъектами МСП. Сейчас эксперты тестируют новую цифровую платформу по оказанию мер поддержки бизнесу республики. Функционал сервиса предполагает перевод всех субсидий и мер поддержки, на которые могут претендовать МСП, в цифровой вид", - сообщила пресс-служба.

Так, в онлайн-режиме будут доступны субсидирование процентной ставки по кредитам, микрозаймы, поручительства по кредитам и ряд других мер. Отмечается, что новые услуги будут доступны в 2022 году на апробированной платформе.

"В дальнейшем услуги, предоставляемые на региональной платформе, будут интегрированы в федеральную платформу, разрабатываемую Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП). Планируется, что новая федеральная цифровая платформа станет единой точкой доступа ко всем мерам поддержки бизнеса в стране - не только государственным, но и коммерческим", - сообщила пресс-служба.

Интеграцию региональных мер поддержки сначала протестируют в нескольких субъектах РФ, а затем сделают общефедеральным сервисом.

По данным пресс-службы, в России около 5,6 млн предпринимателей, 159 тыс. из них ведут деятельность в Татарстане. По итогам 2021 года 19 тыс. представителей малого и среднего бизнеса республики воспользовались мерами поддержки.

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