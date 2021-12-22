Путин назвал действия РФ в экономике более осмотрительными, чем у некоторых других стран

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин признал, что для преодоления кризиса, связанного с пандемией коронавируса, в экономике страны пришлось предпринять меры, связанные с "небольшой накачкой", но действия проводились более осмотрительно, чем в некоторых других странах.

"Мы вынуждены были тоже предпринять ряд мер, связанных с небольшой накачкой. Но что делать? Но мы делали это гораздо более осмотрительно", - сказал глава государства. В среду Путин провел рабочую встречу в Кремле с руководителем Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексеем Репиком. Глава "Деловой России" заметил, что "корпоративное кредитование на сегодняшний момент стало дороже". "Это связано, конечно, наверное, с инфляцией, которую мы импортируем. Не очень ответственно ведет себя ряд наших зарубежных коллег, которые деньги печатают, вбрасывают в экономику", - считает Репик.

Президент назвал правильным предложение руководителя "Деловой России" по стимулированию инвестиций, отметив при этом, что "по данным Центрального банка, все-таки объемы инвестиций не сократились". Глава государства уточнил, что "имел в виду прежде всего объемы кредитования, но это, собственно, и уровень инвестиций". Глава государства уверен, что в стране будет реализовываться много новых инвестиционных проектов.

Также Путин не исключил, что проект, запущенный в Федеральной налоговой службе по консультациям, когда инвесторы могут получить ответы на интересующие их вопросы, возможно распространить и на другие ведомства. "У каждого ведомства есть своя специфика, тем не менее подходы могут быть общими", - считает президент.