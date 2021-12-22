ФТС разработает приложение для авиапассажиров для решения таможенных вопросов

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) России планирует разработать два сервиса - приложение для авиапассажиров и сайт для граждан, впервые пересекающих границу, сервисы будут разъяснять вопросы в таможенной сфере. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Булавин.

"Мы в первой половине следующего года намерены создать два электронных сервиса. Один для авиапассажиров. А второй - вообще для людей, которые, может быть, впервые пересекают границу Российской Федерации и не очень осведомлены о том, что нужно сделать в плане выполнения всех таможенных процедур", - сказал Булавин в интервью телеканалу "Россия-24".

По его словам, для авиапассажиров будет создано мобильное приложение. При этом для граждан, которые впервые выезжают за пределы России, ведомство разработает сайт или посвятит этим вопросам специальный раздел портала ФТС. "Что касается авиапассажиров - это будет мобильное приложение. Что касается тех людей, которые не знают, как решить возникшие вопросы в таможенной сфере при пересечении границы - это будет сайт или раздел на сайте ФТС России", - добавил Булавин.

Глава службы подчеркнул, что сервисы "будут простыми, удобными и эффективными" для граждан.