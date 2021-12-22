Аэропорт Курска впервые за 18 лет обслужил 100 тыс. пассажиров за год

КУРСК, 22 декабря. /ТАСС/. Курский аэропорт имени М. И. Гуревича впервые за 18 лет обслужил в течение года 100 тыс. пассажиров, юбилейным пассажиром стала жительница Курска, вылетевшая в Санкт-Петербург, сообщила в среду пресс-служба администрации Курской области.

"Курский аэропорт имени М. И. Гуревича установил рекорд пассажиропотока, обслужив с начала года 100 тыс. человек. Юбилейный пассажир определился на регистрации рейса, вылетающего в Санкт-Петербург. Им стала жительница Курска", - говорится в сообщении.

Как отметил директор "Курскаэропорт" Валерий Стоянов, рекорд в 100 тыс. пассажиров в течение одного года стал первым за 18 лет для аэропорта в Курске. Постепенному росту пассажиропотока с 2003 года способствовало открытие новых направлений из Курска в Москву, Сочи и Анапу.

"В 2021 году планировали обслужить 80 тысяч человек, однако благодаря расширению географии полетов и развитию региональной воздушной гавани удалось установить долгожданный рекорд", - цитирует пресс-служба Стоянова.

Как отмечал ранее губернатор Курской области Роман Старовойт, ожидается, что в 2021 году пассажиропоток аэропорта в Курске увеличится почти на 80% в сравнении с предыдущим годом и впервые превысит показатель в 100 тыс. человек. В 2022 году за счет увеличения количества рейсов с 7 до 10 планируется, что пассажиропоток достигнет отметки в 150 тыс. человек. В 2022 году в программу полетов аэропорта Курска вошли рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Минеральные Воды, Симферополь, Сочи, Анапу, новыми направлениями станут Казань, Краснодар, Геленджик.

Аэропорт Курска - авиатранспортный узел совместного базирования средств гражданской и военной авиации. В 2020 году пассажиропоток этой воздушной гавани увеличился на 47% в сравнении с 2019 годом - перевозками воспользовались 56 тыс. человек.