Роснедра разрабатывают систему суверенного аудита запасов полезных ископаемых

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Роснедра при поддержке ООН ведут работу по созданию системы суверенного аудита запасов полезных ископаемых, которая будет соответствовать международным стандартам. Об этом заявил журналистам руководитель ведомства Евгений Петров.

Глава Роснедр напомнил, что сейчас аудиторские услуги в мире, в том числе оценку запасов, преимущественно оказывают западные компании, которые входят в "большую четверку" - Deloitte, PwC, E&Y и KPMG. Он также отметил, что при таком раскладе у российских компаний могут появиться проблемы с доступом к иностранному капиталу в случае введения секторальных санкций против России.

"Поэтому наша стратегическая задача сегодня - сделать суверенный аудит [запасов], чтобы он признавался прежде всего на международном рынке, чтобы мы всегда имели альтернативный доступ к международной финансовой системе", - сказал он.

Разработка системы суверенного аудита запасов полезных ископаемых ведется на площадке ООН в рамках рамочной классификации ресурсов организации, пояснил Петров. "Здесь Россия будет первопроходцем во всех смыслах, мы формируем новую альтернативную систему. Сейчас Китай осознал тот масштаб, который происходит, и тоже включился в эту процедуру. И они также пытаются сейчас войти в эту рамочную классификацию. Создается новый альтернативный механизм, который востребован на международной арене", - добавил глава Роснедр.

По его словам, ООН положительно оценивает российские разработки по формированию системы суверенного аудита. "У нас в феврале очередная сессия. Уже готовим документы активно. Это открытая работа", - заметил Петров.

Руководитель Роснедр подчеркнул, что все российские компании заинтересованы в создании альтернативного механизме по оценке запасов полезных ископаемых. "Наличие альтернативного механизма - это в том числе снижение издержек по уже существующим каналам получения финансирования, потому уже не будет этой монополии [западных аудиторских компаний]", - сказал он.

Первые результаты по разработке системы суверенного аудита запасов могут появиться к концу 2022 года, рассчитывают в Роснедрах.