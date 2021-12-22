Две украинские АЭС вышли на рекордный уровень производственной мощности

КИЕВ, 22 декабря. /ТАСС/. Две украинские атомные электростанции - Южно-Украинская и Запорожская - работают на рекордной мощности. Об этом в среду сообщил глава компании - оператора АЭС "Энергоатом" Петр Котин.

"У нас две атомные станции работают на номинальной мощности и даже больше. Это Южно-Украинская АЭС, которая сейчас несет нагрузку 3 050 МВт, и вдвое больше - Запорожская АЭС, которая сегодня вышла на 6 160 МВт производства электроэнергии. Такого никогда не было", - сообщил Котин, слова которого приводятся на официальном сайте компании.

Глава "Энергоатома" подчеркнул, что в целом компания произвела рекордное количество электроэнергии за сутки - более 300 млн кВт⋅ч.

В начале декабря сообщалось, что Запорожская АЭС впервые в истории выходит на нагрузку, равную 100% установленной мощности. Это стало возможным после реализации проекта по расширению открытого распределительного устройства.

Всего на Украине четыре действующих АЭС: Запорожская, Ровенская, Южно-Украинская и Хмельницкая. В целом на этих станциях 15 энергоблоков, суммарная мощность которых превышает 13 800 МВт. По состоянию на 22 декабря работают 14 из 15 энергоблоков, на блоке №4 Ровенской АЭС проходит плановый ремонт. Текущая мощность "Энергоатома" составляет 12 530 МВт, с начала года станции произвели более 83 млрд кВт⋅ч.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что в нынешнем отопительном сезоне атомная генерация будет базовой в энергобалансе страны. По словам министра, резерв топлива для АЭС позволяет стабильно пройти осенне-зимний период.