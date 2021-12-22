В Дагестане модернизация Чирюртской ГЭС-1 позволит увеличить мощность до 80 МВт

МАХАЧКАЛА, 22 декабря. /ТАСС/. Комплексная модернизация Чирюртской ГЭС-1 в Дагестане позволит увеличить ее мощность до 80 МВт. Проект реализуется в рамках программы комплексной модернизации гидроэлектростанций "Русгидро", сообщается в среду на сайте компании.

"Русгидро" начинает реализацию проекта по масштабному обновлению Чирюртской ГЭС-1, расположенной в Дагестане и введенной в эксплуатацию 60 лет назад. Проект реализуется в рамках Программы комплексной модернизации гидроэлектростанций "Русгидро". <…> На первом этапе планируется заменить оба гидроагрегата станции на новое, более эффективное оборудование, что позволит увеличить мощность ГЭС до 80 МВт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проводятся конкурсные процедуры по выбору поставщиков турбин и генераторов. В дальнейшем планируются обновление гидромеханического и электротехнического оборудования, ремонт гидротехнических сооружений.

По сообщению "Русгидро", первый гидроагрегат Чирюртской ГЭС-1 заработал 22 декабря 1961 года. Станция мощностью 72 МВт стала первой гидроэлектростанцией на Сулаке, а также основой гидроэнергетического комплекса, включающего также Чирюртскую ГЭС-2 и Гельбахскую ГЭС. За время эксплуатации Чирюртская ГЭС-1 выработала более 24 млрд кВ.ч экологически чистой, возобновляемой электроэнергии.

"Русгидро" реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой планируется замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС компании.

С начала реализации программы на ГЭС заменили и реконструировали 127 гидротурбин, 110 генераторов, 81 силовой трансформатор, более 10 тыс. единиц вспомогательного оборудования (в том числе оборудования гидротехнических сооружений и вторичной коммутации).