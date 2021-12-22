Спрос россиян на наличную иностранную валюту в октябре сократился на 14%

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Спрос россиян в октябре 2021 года на наличную иностранную валюту упал на 14% в сравнении с сентябрем этого же года. Об этом сообщается в материалах Банка России.

"В октябре 2021 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) по сравнению с сентябрем сократился на 14% и составил $4,1 млрд. Его объем был меньше, чем в октябре 2019 года, на 8%, но больше, чем в октябре 2020 года, на 4%", - говорится в документе.

Спрос населения на доллары и европейскую валюту в октябре 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем снизился в равной степени - на 14%, составив $2,8 млрд и $1,2 млрд соответственно. Доли долларов и евро в структуре совокупного спроса по сравнению с сентябрем практически не изменились и составили 69% и 30% соответственно. При этом на валютные счета в уполномоченных банках физическими лицами в октябре 2021 года было зачислено $1,8 млрд наличной иностранной валюты, что на 21% меньше, чем месяцем ранее.

Согласно данным регулятора, в октябре уполномоченные банки ввезли в Россию наличную иностранную валюту на сумму $2,3 млрд, это на 28% меньше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов вырос на 26%, европейской валюты - сократился на 65%. При этом объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, в октябре 2021 года по сравнению с сентябрем практически не изменился и составил $1,2 млрд.